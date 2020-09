Für Norbert Pingitzer, Landesobservator der „Initiative Denkmalschutz“, ist es unverständlich, warum hier wieder die Abrissbirne zum Einsatz kommt. Das Gebäude sei nach dem Krieg mit Geldern des Marshallplans im Heimatstil errichtet worden und eines von zwei derartigen Objekten im Burgenland. „Das Haus wäre auf jeden Fall erhaltenswert“, ist Pingitzer überzeugt. Eine Minimalvariante sei, das Gebäude zu entkernen und so weiter zu nutzen. „Dazu gibt es viele Beispiele in Wien oder Deutschland. Dafür braucht es aber auch einfallsreiche Architekten“, so der Denkmalschützer. Zudem würden auch Brutalismus-Bauten wie das Hallenbad Neusiedl oder das KUZ Mattersburg (zum Teil) erhalten werden.