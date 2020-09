Ried strahlt: „Vor eineinhalb Jahren habe ich noch in der Oberliga gegen Fehring oder Bad Waltersdorf gespielt und dann treffe ich auf einmal im Europacup. So schnell kann es gehen.“ Es ist eine unglaubliche Geschichte, die nach dem Aus in Europa seine Fortsetzung in der Liga finden soll: „Wir haben alle Lust auf mehr bekommen, das wollen wir alle zeigen und beweisen.“