Atteste „prinzipiell zu hinterfragen … Und nicht okay“

Auch Prof. Hans-Peter Hutter, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, reagiert auf virtuelle Maskenatteste - in dieser Zeit sei das doppelt problematisch. Er sagt, Masken minimierten das Risiko. „Prinzipiell ist das zu hinterfragen, ohne dass ich Patienten sehe, praktisch eine Kurz-Anamnese zu erstellen und ärztliche Verordnungen, Rezepte oder auch Expertisen auszustellen. Das sehe ich prinzipiell als nicht okay an und es ist definitiv zu hinterfragen.“ Mund-Nasen-Schutz schütze sehr wohl, wenn auch nicht zu hundert Prozent: „Unser Kenntnisstand ist nicht so, dass das Risiko um hundert Prozent verringert wird. Aber es ist eine sehr wirksame Methode, wie man das Risiko entsprechend minimieren kann. Das hat sich jetzt in den vielen Überlegungen und Untersuchungen gezeigt. Es hat nur Vorteile, dementsprechend setzen wir uns auch dafür ein“, so Hutter.