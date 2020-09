Am Grazer Schloßberg wurde am Samstagabend die Aufsteirern-TV-Show aufgezeichnet. Wegen Corona kann das größte Volksfest des Landes mit huntertausenden Gästen heuer ja leider Gottes nicht stattfinden. Und so wurde ausnahmsweise nur vor Kameras geschuhblattelt, aufgekocht und musiziert. Zu sehen ist die Show am 3. Oktober, um 21.20 Uhr in ORF2 - und schon jetzt bei der „Kronen Zeitung“. Klicken Sie sich durch den Abend!