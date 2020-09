Neuer Cluster bei Fleischverarbeiter

Aktuelle vermeldet der Krisenstab des Landes 108 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Oberösterreich. Der Cluster in der Freistädter Moschee bleibt mit 45 Fällen stabil, jener des Paketdienstleisters in Linz-Land hat sich auf 109 Fälle erhöht und im Bezirk Ried gibt´s einen neuen Cluster mit sieben positiv getesteten Mitarbeitern in einem Fleischverarbeitungsbetrieb.