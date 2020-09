Horrortat im Juni in Südafrika: Wie berichtet, wurde der Salzburger Auswanderer Eduard N. in seinem Bratwurst-Lokal in Balgowan von einem maskierten Räuber mit einer Machete hingerichtet. Der 67-Jährige hatte sich für seine Freundin Margit geopfert, der die Flucht gelang. Diese übt nun Kritik an der Ermittlungsbehörde.