Borussia Dortmund hat den Schlager der Auftaktrunde in der deutschen Fußball-Bundesliga souverän für sich entschieden! Der Vizemeister setzte sich am Samstag daheim gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:0 durch und untermauerte damit seinen Status als erster Herausforderer des FC Bayern. Bereits am Freitag hatte der Titelverteidiger aus München den FC Schalke mit 8:0 abgefertigt.