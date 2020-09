An diese Künstlerinnen und Künstler wird erinnert

Ella Flesch (geb. 1900 in Budapest) hat als Sopranistin an der Wiener Staatsoper debütiert und hatte Engagements und Gastauftritte in ganz Europa. Schon 1933 musste sie die Oper in Leipzig nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verlassen. Über Brünn kam die gefeierte Sopranistin ans Grazer Stadttheater. Nach dem „Anschluss“ musste sie wieder fliehen, diesmal nach Basel und anschließend in die USA, wo sie ihre Karriere bis zu einem schweren Autounfall im Jahr 1948 erfolgreich fortsetzen konnte. Ihre letzten Jahre verbrachte sie als Musikpädagogin in New York, wo sie am 6. Juni 1957 verstarb.