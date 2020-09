Schall breitet sich in Luft mit 340 Metern pro Sekunde aus. Das sind etwa 1200 km/h und die Überschallgeschwindigkeit. Das bedeutet, dass ein Flugzeug schneller fliegt als der Schall sich ausbreitet. Nähert sich ein Flugzeug dieser Geschwindigkeit, kommt es zu Stoßwellen an der Maschine. Diese werden am Boden als Überschallknall wahrgenommen. Die Lautstärke ist abhängig von der Flughöhe, der Geländestruktur und der Wetterlage.