Weil ein angemeldeter Übernachtungsgast Freitagabend nicht auf der Gowilalm am Großen Pyhrgas eingetroffen war, alarmierte der Hüttenwirt die Bergrettung. Eine große Suchaktion blieb in der Nacht noch ohne Erfolg. Am nächsten Morgen konnten die Retter den 57-Jährigen aus Wien leider nurmehr tot bergen.