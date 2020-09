„Krone“-Praktikantin wagt den Sprung

Mit 96 Metern ist die Jauntalbrücke die höchste Eisenbahnbrücke in Europa - kein Grund zur Besorgnis für „Krone“-Praktikantin Hannah: „Für mich geht es jetzt auf die Sprungplattform. Gurtzeug und Fußschleifen wurden mir schon angelegt. Vom Bauch bis in die Beine macht sich allmählich ein Kribbeln bemerkbar. Starr blicke ich auf die ruhige Oberfläche der Drau. Wieso um alles in der Welt mache ich das? Im Hintergrund höre ich Stimmen die plötzlich den Countdown herunterzählen: ,Drei, zwei, eins Bungy!’