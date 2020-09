Griechenland hält sich an EU-Flüchtlingsdeal

Die Migranten fordern, ganz von der Insel gebracht zu werden. Dies unterstützen auch humanitäre Organisationen. Die Regierung in Athen hält sich aber an das Abkommen der EU mit der Türkei aus dem Jahr 2016. Demnach müssen alle Flüchtlinge auf den Inseln bleiben, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist. Wer kein Asyl bekommt, muss in die Türkei zurück. Mit Verweis auf Corona nimmt die Türkei aber seit Monaten keine Migranten mit abgelehnten Asylanträgen mehr zurück.