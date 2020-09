Mit vollem Einsatz hat der junge Mittelkärntner die „Krone“-Redaktion drei Tage lang erforscht und fleißig mitgearbeitet. Besonders sein Einsatz auf der Klagenfurter Herbstmesse hat beeindruckt. Der begeisterte Fußballer: „Ich habe nicht gewusst, dass ein Job so interessant, aber doch so hart sein kann“, betont der 13-jährige Hauptschüler der Mittelschule Patergassen. Luca will ebenfalls Journalist werden: „Am liebsten Sportreporter, weil da kenn’ ich mich jetzt schon am besten aus.“ Die gesamte „Krone“-Redaktion ist von Luca restlos begeistert.