Kogler: „Sehr rechte Koalition in Graz“

Zum Auftakt machte Vizekanzler Werner Kogler in der fast leeren Halle den „Einpeitscher“. Er sprach vor allem über Graz, wo vieles gut sei, vieles aber noch besser gehe. Das liege vor allem an der „sehr rechten Koalition“. Kogler griff vor allem Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) an, dessen „Luftblasen oft zerplatzen. Ich wundere mich, warum das Rathaus nicht in die Seifenfabrik verlagert wird.“ Nagls Ankündigungen würden vor allem dazu dienen, die Prospekte zu füllen. „Von der Häufigkeit von Prospekten kann man nicht auf die Sinnhaftigkeit der Projekte schließen.“