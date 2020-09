Ex-Leibwächter: „Wahnsinn, bist du deppert“

Zuletzt hatte ihn sein ehemaliger Leibwächter R. schwer belastet. Er unterhielt sich in einem abgehörten Telefonat mit einer ehemaligen FPÖ-Mitarbeiterin über seinen ehemaligen Chef. Das Abhörprotokoll liegt der „Krone“ vor. Unter anderem warf er Strache vor, Strafzettel unbezahlt in den Mistkübel geworfen zu haben. Auch das Handy-Spiel „Clash of Clans“ - nach dem Strache süchtig gewesen sein soll - wurde thematisiert: „Ja, Wahnsinn, bist du deppert, was da Geld reingeflossen ist.“