Breites Einsatzspektrum

Unabhängig von der Preisfrage sind sich Experten einig, dass der AW169M die vielfältigen Anforderungen des Bundesheeres - vom Truppentransport über Löscheinsatz bis hin zur Lawinenrettung - nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt. Zahlreiche Anforderungsparameter der Militärs werden von dem 4,6 Tonnen schweren Hubschrauber überschritten. So kann er bis zu zehn Personen mit mehr als 250 km/h transportieren, in wenigen Minuten ist der Hubschrauber zu einem fliegenden OP oder für den Löscheinsatz umgebaut. Und fasst dabei rund dreimal so viel Löschwasser wie sein Vorgänger, die Alouette.