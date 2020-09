Nur 26 Tage nach dem Champions-League-Gewinn sind David Alaba und Bayern München mit einer neuerlichen Machtdemonstration in die neue Saison der deutschen Fußball-Bundesliga gestartet. Das 8:0 (3:0) gegen wehrlose Schalker fand am Freitagabend naturgemäß viel Anklang bei Trainer Hansi Flick: „Es war uns wichtig zu zeigen, dass wir auch in dieser Saison da sind.“ Ein Duo Stand dabei im Mittelpunkt und ein 17-jähriger Youngster traf zum 8:0. Ihn empfahl Flick dem DFB.