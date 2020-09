Aktuell herrscht Chaos

„Die Lega Serie A fordert aus Respekt, den unsere Industrie und unsere Fans verdienen, dass sobald wie möglich Klarheit über die Öffnung der Stadien herrscht“, sagte Serie-A-Geschäftsführer Luigi De Siervo. Die aktuelle Situation sei „surreal“, es herrsche Chaos. Die Liga startet am Wochenende mit sieben Partien in die neue Saison. Spadafora hatte erklärt, dass eine Rückkehr der Zuschauer nun möglich sei, dabei explizit aber nur das Tennisturnier in Rom genannt.