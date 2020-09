Schauspieler Peter Lohmeyer ist ein Stammgast der „Verstörungen“: „Dieses Fest hat eine intime Atmosphäre. Die Leute waren platt nach der Lesung. Sie haben sie mit höchster Konzentration aufgenommen.“ Trotz Maske und Abstand fühle man sich wohl, so Künstler und Gäste, die im Seehof ein zweites Zuhause gefunden haben. Max Simonischek ist „vor fünf Jahren auf Thomas Bernhard reingekippt“. Er las nun aus „Frost“. „Seine Sprache bereichert mich!“ Das Zusammensein verlagerte sich an die frische Luft. Goldegg und das Hotel Seehof seien einfach inspirierende Orte, an denen man offener auf Menschen zugehe. Simonischek weiter: „Die Küche ist ebenfalls sensationell. Nicht zu viel zu trinken, schaff ich meistens nicht!“