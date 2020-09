Nehammer sieht Migrationsdruck Richtung Österreich

Auch Deutschland schickt immer mehr zurück: Im Juli und August 2020 traten 1449 Migranten die Rückreise nach Österreich an. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) reagiert auf den Anstieg: „Die Zahlen in den letzten Wochen zeigen den steigenden Druck an irregulären Migranten. Wir werden daher bei der Überwachung unserer Grenzen verstärkt auf den Einsatz von Drohnen setzen.“