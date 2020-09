„Komm schon, mach das nicht“

Am Anfang hört man Leclerc: „Seb das ist schrecklich“. „Ja das denke ich auch“, erwidert Vettel grinsend. Dann sagt Leclerc: „Ich kann ja nicht einmal sehen, wenn wir in eine Mauer reinfahren.“ Vettel: „Ich lass es dich dann wissen“. Worauf Leclerc: Ich kann mich nicht mal mehr an die Ecken erinnern. Oder doch? 6, 8 13. Let’s go Baby!„ Da versucht ihn Vettel mit ein Paar gefaketen Kurven reinzulegen: Leclerc ist nicht begeistert: “Komm schon, mach das nicht, es ist schlimm, wenn man nicht damit rechnet!" Da kommt aber Kurve 6 und 7 und die weiß Leclerc schon auswendig. Am Ende ist ihm aber ziemlich übel.