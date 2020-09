Österreichs Meister plant allen Querelen zum Trotz für gesamt 45 Mann den heiklen Israel-Trip: Ein eigenes UEFA-Institut, das heute in Salzburg landet, nimmt vormittags Corona-Abstriche. In Tel Aviv wird eigens für Kapitän Ulmer und Co. ein Hotel aufgesperrt. Wie prekär die Lage im Lockdown-Land ist, zeigt ein Anruf von Maccabi in Salzburg. Tenor: Sorry, wir konnten bisher keinen Dolmetscher organisieren – alles hat geschlossen!