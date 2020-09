BSO-Präsident Hans Niessl informierte am Freitag die Verbände über den Status Quo: „Sport Austria wird alles versuchen, dass der Betrieb auch weiterhin möglich sein wird.“ Vorüberziehen wird das neuerliche Anziehen der Schrauben am Sport aber nicht. Denn in Einzelsportarten gilt ab kommender Woche fix, dass Indoor nur noch zu zehnt trainiert werden darf. Während in Mannschaftssparten, wo den Regeln entsprechend mehr Personen mitmachen müssen, die Spieler nicht in die Höchstteilnehmerzahl miteinberechnet werden.