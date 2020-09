Michael Schumacher führte Ferrari von 1999 bis 2004 zu elf WM-Titeln! Fünf Fahrer- und sechs Team-Triumphe. Diese goldene Ära soll der in der Totalkrise steckenden „Scuderia“ den Weg zurück in die Weltspitze weisen. Der Ferrari-Teamchef will nämlich die Erfolgsfaktoren des Deutschen analysieren. Kolumne von Alex Hofstetter.