Ein junger Vorarlberger hat am Freitag in der Kärntner Gemeinde Rosegg einen Unfall verursacht, weil er vor anderen GTI-Fans und seiner Freundin angeben wollte. Der 19-Jährige war Teilnehmer am GTI-Treffen und kam glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen davon. Das war nicht der einzige Unfall rund ums GTI-Treffen.