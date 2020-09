Die liberale US-amerikanische Justiz-Ikone Ruth Bader Ginsburg ist tot. Die älteste Richterin am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, dem Supreme Court in Washington (wo sich nach dem Bekanntwerden ihres Todes Hunderte Menschen versammelten, siehe Video), starb am Freitag im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung, teilte das Gericht mit. „Unsere Nation hat eine Juristin von historischer Statur verloren“, erklärte Höchstrichter John Roberts.