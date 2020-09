Das Zivilverfahren ruht jedoch bis zum Abschluss des Strafprozesses. Bis zu einem Urteil wird es auch noch etwas dauern: Nach dem ersten Verhandlungstag am Freitag wird der Prozess am 8. Oktober fortgesetzt. Das Bezirksgericht will noch acht Zeugen hören. Diese sollen den Krampus-Fall aufklären.