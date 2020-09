Ludwig will mehr Rechte für Länder

Die Novelle der Covid-Lockerungsverordnung soll den Ländern auch Rechte einräumen, weitere, strengere Maßnahmen zu verhängen. Das wurde von Ludwig ebenso begrüßt. Somit könne Wien „seine schärfere Linie“ fortsetzten. Eine Forderung sei, dass in Lokalen Name, Adresse und Telefonnummer hinterlassen werden müssen. Das habe die Stadt beispielsweise schon „mit großem Erfolg beim Filmfestival am Rathausplatz gemacht“. Der Bürgermeister zeigte sich sicher, „dass die Wiener Bevölkerung da mitzieht“, wenn dies gut erklärt wird.