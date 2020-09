Marco Knaller ließ sich beim in dieser Aktion verhängten Freistoß von Sahanek aus 17 Metern aber nicht überraschen. In der 96. Minute ließ Darijo Grujcic noch auf der anderen Seite einen Matchball aus. Dem FAC fehlten zwei Spieler, die am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Bierofka setzte auf genau jene Startformation, die vergangene Woche in Kapfenberg mit 3:0 triumphiert hatte.