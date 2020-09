Das Schreiben der SVS ist an Zynismus nicht zu übertreffen: „Ohne Verringerung ihres Körpergewichts ist aus medizinischer Sicht ein Kurerfolg nicht zu erzielen. Sobald es Ihnen gelungen ist, ein Gewicht von 118 Kilo zu erreichen, können Sie uns neuerlich einen Antrag senden“, endet der Brief. An einer anderen Stelle der Mitteilung heißt es zum Thema Übergewicht: Ein Therapieerfolg stellt sich nur verzögert oder gar nicht ein.