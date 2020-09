Wie berichtet, tummeln sich die GTI-Fahrer trotz Absage des offiziellen Treffens rund um den Faaker See nur so. „Die VAG hat sich diese Sperre aber gut überlegt und erfolgt diese lediglich in den Abendstunden, um den Gästen aus dem In- und Ausland auch in Zukunft - insbesondere bei der ebenso erwarteten schönen Wetterlage für die nächsten Tage - eine Auffahrt auf die beliebte Ausflugsstraße im Umfeld des Naturpark Dobratsch zu ermöglichen“, heißt es in einer Aussendung der Villacher Alpenstraßen Fremdenverkehrsges.m.b.H.