Das Wrack wurde demnach bereits im Frühjahr bei archäologischen Vorbereitungsarbeiten für den Bau der Fehmarnbeltquerung - einer Brücke zwischen Dänemark und Deutschland - in nur dreieinhalb Meter Wassertiefe gefunden und monatelang genau untersucht. Geborgen werden soll es nicht, sondern an seinem Fundort mit Sand bedeckt und in einen neuen Strandpark eingebettet werden, der dort entsteht.