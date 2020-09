Der US-Amerikaner spielte heuer vor Corona in Spanien, „dort hat er in vier Spielen 22 Touchdowns erzielt.“ Gardner pendelt nun von Laibach nach Graz. „Er kommt für rund zwei Wochen zu uns und springt kurzfristig ein, denn für ein mögliches viertes Spiel sollte Hunter wieder fit sein.“ Der Kurzzeit-Quarterback gilt als mobil und läuferisch stark. „Mal schauen, wie gut wir ihn in dieser kurzen Zeit integrieren können“, so Schreiner. Spiel drei der Finalserie steigt am 26. 9. in Wien.