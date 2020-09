„,Strolchi‘ war wie ein Psychiater für mich. Ich weiß nicht, warum ich ihn aus dem Fenster geworfen habe“, meinte der 49-Jährige vor dem Innsbrucker Landesgericht sichtlich geknickt. 13 Jahre lang war der geliebte Hauskater sein Ein und Alles. „Ich hatte einen Filmriss, weiß nicht mehr, was an dem Tag passiert ist“, so der Angeklagte.