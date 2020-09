„Ich finde es mehr als verantwortungslos, was da in den Bussen los ist“, ärgert sich ein steirischer Vater. „Sie sind dermaßen überfüllt, und die Kinder müssen sogar am Gang stehen. Alle Plätze sind besetzt.“ Dazu ein Foto aus dem überfüllten Linienbus, den sein 13-jähriger Sohn und viele andere in Hartberg tagtäglich besteigen müssen. „Im Grunde genommen funktioniert das ganze System mit Abstand usw. überhaupt nicht“, ist der Vater erzürnt.