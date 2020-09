Es habe „viele solcher Operationen in der SALK“ gegeben, aber „noch nie an einer Schwangeren“, weiß Christian Dinges. Die „Krone“ sprach mit dem Herz-Chirurgen über den Eingriff an der Saalfeldnerin Christine W.: „Es ist besonders, wenn man bei einer OP zwei Leute beschützen muss.“ Die „Krone“ berichtete zuvor über den Schicksalsschlag für eine Pinzgauer Familie.