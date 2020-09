Der Wahlmarathon in der Steiermark ist nicht ganz zu Ende. Am Montag wird über die Einsprüche gegen die Gemeinderatswahl-Ergebnisse in zehn Kommunen entschieden. Wie die „Krone“ erfahren hat, soll in zumindest sechs Gemeinden den Einsprüchen (teilweise) stattgegeben werden, weil die Landesexperten Mängel erkannten.