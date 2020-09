Am vergangenen Wahlsonntag erhielt Muxel, der Lech seit 27 Jahren vorsteht, nur noch 35,4 Prozent der Stimmen, während Jochum 47,6 Prozent einfahren konnte. Dieses Ergebnis ließ kaum jemanden kalt in der Gemeinde, am wenigsten die Beteiligten. Während sich Jochum am Wahlabend sehr siegessicher zeigte und viele davon ausgingen, dass Muxel sich nun in ein stilles Eck zurückziehen würde, um über seine Niederlage hinwegzukommen, zeigt sich nun ein anders Bild: Muxel gibt sich nicht geschlagen. Im Gegenteil, er kämpft - und hat dabei Mitstreiter, denen scheinbar auch unlautere Mittel recht sind. So fährt etwa der Leiter des Bauhofs in Lech mit einem Gemeindefahrzeug von Haus zu Haus und händigt den Anwohnern einen Brief von Muxel aus, in dem dieser sein Vorgehen in Sachen Gemeindezentrum verteidigt und verspricht, sich „auch weiterhin für unsere Heimat Lech“ einsetzen zu wollen. So weit, so unaufregend. Dass aber die Muxel-Jünger bei diesen Gelegenheiten Jochum, wie erzählt wird, mit einem randvollen Schmutzkübel anschütten, ist mehr als nur bedenklich. „Schläfer“ und „Der kann nix!“ seien hier als die harmlosesten Äußerungen genannt. Auch soll den Wählern eingeredet werden, dass man einen Bürgermeister Jochum ohnehin in der Gemeindevertretung blockieren würde.