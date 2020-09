Impfstoff bis Jahresende in Testphase III

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides erklärte dazu am Freitag, angesichts steigender Corona-Infektionszahlen sei ein wirksamer Impfstoff wichtiger denn je. Mit dem neuen Vertrag wüchsen die Chancen, dass Menschen in der Union und weltweit nach und nach ihr Alltagsleben wieder aufnehmen könnten. Der Impfstoff wird seit September getestet und soll bis Ende 2020 in die entscheidende Testphase III übergehen.