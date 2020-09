Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam sich hat in einer Video-Botschaft bei den Pionierinnen des heimischen Frauenfußballs für deren Verdienste bedankt. Anlässlich der am Freitag zu Ende gehenden Doku-Reihe „30 Jahre Frauen-Nationalteam - vom ersten Anstoß bis zum Sommermärchen“ haben ÖFB-Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck und ihre Teamkolleginnen die Chance genutzt, ihre Reichweiten in den sozialen Netzwerken zu nutzen, um die Wegbereiterinnen auf besonderem Wege zu ehren (siehe Video oben).