Tee kommt aber nicht mehr nur in gewohnt loser oder Beutelform, sondern wird nun auch in Kapselform gereicht. Ebenso wie Kaffeekapseln wird loser Tee in Kapseln gepresst, welche dann in gewöhnliche Kapselmaschinen gegeben werden. Dann einfach einmal die gewünschte Wassermenge drücken und schon ist der Tee fertig.