„Der Vorfall hat sich am helllichten Tag um 15.50 Uhr zugetragen. Als der Alarm ausgelöst wurde, war mir sofort klar, dass jemand versucht, meine Kassa zu stehlen“, sagt Masseur Markus Aitzetmüller aus Vorchdorf. Der 41-Jährige behandelte gerade eine 25-jährige Klientin. „Ich hab sie angewiesen, sofort die Polizei anzurufen, und bin mit einer Schreckschusspistole in der Hand nebenan ins Wartezimmer gestürmt“, so Aitzetmüller.