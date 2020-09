Doch damit will sich Tilg noch nicht zufriedengeben: „Unser Ziel ist es, in diesem Jahr Grippe-Impfdosen für 20 Prozent der Tiroler Bevölkerung zu organisieren. Wir sprechen dabei von rund 150.000 Dosen.“ Er habe diesen Wunsch dem Gesundheitsministerium schon mehrmals vorgelegt, dieses kaufe die Impfdosen über die Bundesbeschaffungsagentur ein. „Auch dort habe ich angebracht, dass sie uns behilflich sein mögen. Ich muss alle Mechanismen in Gang setzen, damit wir vorankommen“, betont Tilg.