Wie berichtet, wird in dem Wallfahrtsort demnächst eine Stelle als praktischer Arzt frei. Karimian ist Urologe in Frauenkirchen, seine Frau Allgemeinmedizinerin in Niederösterreich. Die Medizinerin bot der Gemeinde daher an, die Stelle zu übernehmen und eine gemeinsame Ordination mit ihrem Mann zu eröffnen.