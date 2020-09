Auf den Absperrgittern waren Zettel aufgehängt, die die Eingänge markierten: A, B, C. Ordner kontrollierten an den Türen, in der Halle 19 am Messegelände in Ried im Innkreis waren dann Sitzplätze zugeteilt. Ab 8 Uhr informierte die FACC gestern die Belegschaft über den Sozialplan. 630 Mitarbeiter sind ab November arbeitslos.