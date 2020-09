Durch Entwässerung, Agrarwirtschaft und Bebauung ist der Grundwasserspiegel in der sensiblen Region am Sinken. Die Folge: Die Salzlacken trocknen aus. Gab es im Jahr 1858 noch 130 Salzlacken, waren es 2006 nur mehr 48. „Der Klimawandel und der damit verbundene Rückgang an Niederschlägen verstärken diese Entwicklung“, warnen die Experten. Zudem komme es verstärkt zum Anbau von bewässerungsintensiven Kulturen in der Region. 2018 waren es 23.720 Hektar. Auch sei nicht geregelt, wer wie viel Wasser aus Feldbrunnen entnehme. Ein Grundwasserbewirtschaftungsplan des Landes fehle, so der Rechnungshof.