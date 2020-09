Frauen verdienen immer noch weniger als Männer, sind in den Chefetagen seltener vertreten, leisten mehr unbezahlte Arbeit und sind erschreckend oft Opfer von Gewalt. All diesen Themen widmet sich das Tiroler Gleichstellungspaket, das Frauen-LR Gabriele Fischer (Grüne) am Freitag vorstellte. 7 Millionen Euro sind darin für Gleichstellungsmaßnahmen in den kommenden drei Jahren reserviert.