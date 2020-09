Wie lange Burgstaller bei der U23-Mannschaft ausharren muss, ist ungewiss. Tatsache ist: Gegen Rödingshausen steht er in deren Kader. Und die A-Mannschaft, zu der er immer gehörte, spielt gegen Champions-League-Sieger FC Bayern München. Für David Wagner ist aber von jetzt an jedes Spiel ein Schicksalsspiel. Und schwerer könnten die ersten fünf Partien kaum sein: Bayern, Werder, Leipzig, Union und Dortmund in dieser Reihenfolge.