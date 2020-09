Seit 15 Jahren geschieden, flirten Brad Pitt und Jennifer Aniston wieder miteinander. Zumindest für den guten Zweck. Das populäre Ex-Ehepaar hat am Donnerstagabend gemeinsam mit anderen Hollywoodstars via Zoom an einer Charity-Lesung der Erfolgskomödie „Ich glaub, ich steh im Wald“ („Fast Times at Ridgemont High“) teilgenommen und dabei mit pikanten Textstellen für Lacher gesorgt.