So skurril sich der Begriff „Après-Soccer“ auch anhört – sein Hintergrund ist ernst! Insgesamt 40 Amateurkicker haben sich seit dem Neustart im NÖ-Fußball-Unterhaus infiziert. Und auch wenn daraus vorerst keine größeren Cluster entstanden sind, reagieren die Behörden vor den Spielen am Wochenende nicht nur mit schärferen Regeln, sondern auch einer Warnung an die Klubs: „Besonders in der Kabine und der dritten Halbzeit ist die Ansteckungsgefahr hoch“, heißt es etwa aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.